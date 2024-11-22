«Ювентус» определился с ценником Артура

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может быть продан зимой.

Информацию о бразильце, на которого не рассчитывают в туринском клубе, уже запросили «Гремио», «Коринтианс» и «Марсель» – все три претендента рассматривают возможность подписания хавбека в январе. По данным журналиста Руди Галетти, «Ювентус» отпустит 28-летнего игрока за 15 млн евро.

Артур Мело не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Его трудовой договор со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Фиорентину», а в позапрошлой кампании пробовал силы в «Ливерпуле».