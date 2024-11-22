Скальвини вернулся в заявку «Аталанты» - он пропустил полгода

«Аталанта» опубликовала список футболистов, которые готовы сыграть в субботнем матче чемпионата Италии против «Пармы». В списке оказался защитник Джорджо Скальвини. В сезоне 2024/2025 20-летний футболист на поле ещё не появлялся. Скальвини долгое время восстанавливался после травмы крестообразной связки колена, полученной в начале лета. Травма не позволила Джорджо съездить на чемпионат Европы.

Матч «Парма» - «Аталанта» стартует 23 ноября в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.