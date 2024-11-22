Балотелли ответил на вопрос о разногласиях с Виейра

Нападающий «Дженоа» Марио Балотелли высказался на тему напряжённых отношений с новым главным тренером команды Патриком Виейра.

34-летний итальянец пополнил ряды «грифонов» в конце прошлого месяца. Француз возглавил команду на днях, заменив Альберто Джилардино.

«Неправда, что я не ладил с Виейра в «Ницце». Тогда я просто хотел в «Марсель». У нас были некоторые разногласия с точки зрения игровых идей, но на личном уровне мы всегда ладили», – передаёт журналист Николо Скира слова форварда.

Напомним, Марио Балотелли не только выступал под руководством Патрика Виейра в «Ницце», но и был его одноклубником в «Интере» и «Манчестер Сити».