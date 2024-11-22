Дюмфрис продлит контракт с «Интером»

Защитник «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис продлит контракт с миланским клубом.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года. Стороны договорились ещё несколько месяцев назад, остался только официальный анонс.

28-летний голландец сыграл 14 матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение Дюмфриса с «Интером» истекает 30 июня, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

«Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.