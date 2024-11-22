«Ты не умеешь играть в футбол»: Кассано назвал проблему Влаховича

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано высказался о выступлении форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Серба нередко критикуют за ограниченный игровой функционал. Недавно сам 24-летний нападающий признался, что чувствует себя комфортнее в сборной, так как в «Ювентусе» ему приходится больше бегать.

«В «Фиорентине» Влахович провёл лучшие четыре месяца в карьере – тогда он забил 17 голов, будучи единственным форвардом. В «Ювентусе» Аллегри он играл в 70 метрах от ворот, а при Мотте, по его же словам, ему приходится защищаться и выполнять не свою работу. Проблема, дорогой Влахович, в том, что ты должен уметь играть в футбол, но ты не умеешь. Ты стоишь 75 млн евро, но играешь ужасно. Хочешь что-то сказать тренеру – говори в лицо, а не со стороны», – приводят итальянские СМИ слова Кассано.