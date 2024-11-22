Стало известно, насколько серьёзна травма Чалханоглу

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу получил травму в расположении сборной Турции.

30-летний футболист был заменён в перерыве матча Лиги наций против Уэльса (0:0) из-за мышечных проблем. По информации журналиста Маттео Бардзаги, хавбек избежал серьёзной травмы – у него небольшое растяжение бедра. Не исключено появление игрока на поле в ближайшем матче Серии А против «Вероны», который пройдёт в субботу.

Хакан Чалханоглу отметился четырьмя забитыми голами в 12 поединках «Интера» в текущей кампании.

«Нерадзурри» располагаются на четвёртой строчке в таблице чемпионата Италии после 12 туров, отставая от лидирующего «Наполи» всего на один балл.