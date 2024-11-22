​Платини: «Всегда рад, если «Ювентус» побеждает»

Французский футболист Мишель Платини - одна из икон туринского «Ювентуса», он выступал в составе клуба с 1982 по 1987 год и за это время забил 104 гола, выиграв целый ряд турниров вместе с туринцами. Он охотно вспоминает свои выступления за «Ювентус»:

- Я не шучу, когда говорю, что футболка «Ювентуса носится очень легко и с гордостью. Я получил в ней массу невероятных ощущений. Это не прессинг, это привилегия и дар выступать за такой клуб. Всегда радуюсь, когда слышу о том, что «Ювентус» победил, - цитирует слова Платини Tuttosport.

Но с большими победами у «Ювентуса» дела уже давно не очень.