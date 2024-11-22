Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич по-своему отметил победу Трампа

22 Ноября 2024 • 02:55 Комментировать

Полузащитник итальянского «Милана» Кристиан Пулишич забил в очередном матче сборной Соединенных Штатов Америки. Он поразил ворота Ямайки, и его команда выиграла со счетом 4:2. После забитого гола Пулишич отметил победу в стиле танца Дональда Трампа, который недавно выиграл президентские выборы. В связи с этим в США началась определённая полемика вокруг подобного стиля празднования:

- Ну да, конечно, это был танец трампа. Но в этом нет политики. Я так просто развлёкся, видел многих кто это делал, и решил сделать то же самое сейчас. Мне это понравилось, - заявил полузащитник журналистам. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси В «Барселоне» приняли решение по Рафинье «Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии
Спортивные новости
СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Ноября
03:48 · Италия. Серия А
​Платини: «Всегда рад, если «Ювентус» побеждает»
02:55 · Италия. Серия А
Пулишич по-своему отметил победу Трампа
02:41 · Италия. Серия А
Фабио Капелло: «Серия А стала слишком легко менять тренеров»
02:34 · Италия. Серия А
​Джилардино не обижается на «Дженоа»
02:24 · Италия. Серия А
​Балотта: «Де Хеа - один из лучших в Серии А»
02:19 · Италия. Серия А
​Чалханогу: «Все турниры одинаково важны»
00:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» выкупит игрока у «Милана»
21 Ноября
23:48 · Италия. Серия А
Калюлю рассказал, как Мотта убедил его перейти в «Ювентус»
23:08 · Италия. Серия А
Директор «Милана» высказался о будущем Меньяна и Тео Эрнандеса
22:34 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на игрока «Наполи»
22:18 · Италия. Серия А
Появилась новая информация о травме Влаховича
22:00 · Нидерланды. Эредивизие
Самый дорогостоящий вратарь с истекающим контрактом играет в Нидерландах
20:42 · Италия. Серия А
В Серии А откроют специальное трансферное окно
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может подписать игрока «Челси»
17:26 · Италия. Серия А
Клуб Серии А хочет подписать Эндрика из «Реала» 1 слухи
14:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продать Фаджоли зимой
13:45 · Италия. Серия А
Гендузи назвал цель «Лацио» на сезон
13:36 · Италия. Серия А
Габбия продлит контракт с «Миланом»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Три европейских топ-клуба интересуются лидером «Аталанты»
20 Ноября
23:48 · Италия. Серия А
Тюрам объяснил свой прогресс
23:22 · Италия. Серия А
Тюрам: «Сан Сиро» - одна из причин моего перехода в «Интер»
23:09 · Италия. Серия А
Паредес не уйдёт из «Ромы» зимой
21:53 · Италия. Серия А
Технический директор «Ромы»: «Первая речь Раньери перед командой была очень трогательной»
18:18 · Италия. Серия А
Де Хеа признан лучшим игроком «Фиорентины» в октябре официально
16:22 · Италия. Серия А
«Наполи» может остаться без Кварацхелии – названо условие
Все новости