Пулишич по-своему отметил победу Трампа

Полузащитник итальянского «Милана» Кристиан Пулишич забил в очередном матче сборной Соединенных Штатов Америки. Он поразил ворота Ямайки, и его команда выиграла со счетом 4:2. После забитого гола Пулишич отметил победу в стиле танца Дональда Трампа, который недавно выиграл президентские выборы. В связи с этим в США началась определённая полемика вокруг подобного стиля празднования:

- Ну да, конечно, это был танец трампа. Но в этом нет политики. Я так просто развлёкся, видел многих кто это делал, и решил сделать то же самое сейчас. Мне это понравилось, - заявил полузащитник журналистам.