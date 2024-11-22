Фабио Капелло: «Серия А стала слишком легко менять тренеров»

Знаменитый Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан», удивлён новостями из стана «Дженоа», где Альберто Джалардино попросили уйти. Он считает, что сейчас руководство итальянских клубов слишком легко идет на увольнение тренеров и подобный подход ему не нравится.

- Сейчас стабильность и терпение перестали быть приоритетом. слишком быстро руководство клубов идёт на перемены. Альберто проделал отличную работу в прошлом году и сейчас тоже достойно справлялся, несмотря на продажи игроков, несмотря на большое количество травм, - цитирует слова Капелло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.