​Джилардино не обижается на «Дженоа»

Уволенный из «Дженоа» Альберто Джилардино не обижается на руководство клуба, и в публикации, размещенной в своих социальных сетях, тепло отозвался о своём времяпребывании в клубе.

- Чао «Дженоа»! Я хочу поприветствовать всех и поблагодарить всех, кто верил в меня как тренера и прежде всего как человека! Привет и всем игрокам, с которыми мы вместе ели один хлеб все эти годы! Вы навсегда останетесь в моём сердце, вместе с болельщиками. Спасибо всем! - написал Джилардино.

Напомним, что «Дженоа» в настоящий момент занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.