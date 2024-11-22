​Балотта: «Де Хеа - один из лучших в Серии А»

Бывший итальянский голкипер Марко Балотта высоко ценит выступления испанского вратаря Давида де Хеа, который защищает цвета «Фиорентины».

Он заявил, что де Хеа является одним из главных сюрпризов чемпионата Италии:

- Де Хеа - это большой сюрприз, я думал он будет сражаться за место в составе с перспективным Террачано, но он стал однозначно первым голкипером команды. Я не ожидал, что он будет лучше, причём настолько. Я считаю де Хеа в данный момент одним из лучших вратарей Серии А, - заявил Балотта.

Напомним, что в итальянском чемпионате на данный момент прошли двенадцать туров.