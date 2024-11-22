​Чалханогу: «Все турниры одинаково важны»

В 2023 году миланский «Интер» сыграл в финале Лиги чемпионов, и турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу спросили о том, не собирается ли он повторить это свершение в нынешнем сезоне. Он не против сыграть снова в финале Лиги чемпионов и даже верит что это возможно, однако подчеркнул, что для клуба важны и другие турниры:

- Ставим ли мы Лигу чемпионов выше чемпионата? Нет, ни в коем случае, для нас все турниры важны, одинаково важны, - цитирует слова Хакана Чалханоглу итальянское издание Corriere della Sera.

Напомним, что турецкий футболист выступает в миланском «Интере» с 2021 года.