«Ювентус» выкупит игрока у «Милана»

«Ювентус» намерен активировать опцию выкупа защитника Пьера Калюлю.

Туринский клуб арендовал 24-летнего футболиста у «Милана» до конца текущего сезона. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, в «Ювентусе» планируют активировать пункт выкупа француза за 14 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с «бьянконери» контракт до 2029 года с зарплатой более чем в 2 млн евро в год.

Пьер Калюлю провёл 13 матчей за «Ювентус» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. В составе «Милана» защитник выступал с 2020 года, а до переезда в Италию представлял цвета родного для себя «Лиона».