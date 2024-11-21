Калюлю рассказал, как Мотта убедил его перейти в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю вспомнил, как переходил в клуб.

«Старая синьора» объявила о подписании француза в августе нынешнего года. 24-летний игрок арендован у «Милана» с возможностью выкупа.

«Когда я разговаривал с Моттой, он спросил меня: «Ты готов играть каждые три дня?» Я ответил: «Да, а на какой позиции вы меня видите?» – «Слева, справа и в центре», – сказал он. Я подумал, если он видит меня на всех позициях в защите, то это идеально. Затем он добавил, что я буду играть, если проявлю себя на тренировках. Так я понял, что подхожу «Ювентусу», – приводят итальянские СМИ слова Калюлю, сыгравшего 13 матчей за туринцев.