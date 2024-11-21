Директор «Милана» высказался о будущем Меньяна и Тео Эрнандеса

Джеффри Монкада, занимающий должность технического директора «Милана», поделился информацией о переговорах с Майком Меньяном и Тео Эрнандесом.

Действующие контракты голкипера и левого защитника истекают по окончании следующего сезона. Как неоднократно сообщалось, «россонери» заинтересованы в продлении договоров обоих лидеров.

«Мы ведём переговоры по новым контрактам, всё складывается удачно, – высказывается Монкада, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Мы хорошо начали, и все игроки счастливы здесь. Они не хотят покидать наш клуб», – заявил функционер.

Майк Меньян провёл 15 матчей в текущей кампании, пропустив 19 голов. Тео Эрнандес отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в 13 поединках.