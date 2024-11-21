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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на игрока «Наполи»

21 Ноября 2024 • 22:34 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
1 8.00 X 5.10 2 1.37
23.11 17:00

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет может перебраться в миланский «Интер».

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает в середине следующего года. Стороны уже обсуждали новое соглашение, однако договориться не смогли. Как сообщает Radio Kiss Kiss Napoli, «Интер» внимательно следит за ситуацией и готов переманить Мерета в свои ряды, если тот так и не продлит договор с «Наполи». Миланский гранд видит в итальянце потенциального преемника Янна Зоммера, которому в декабре исполнится 36 лет.

Алекс Мерет выступает за «Наполи» с 2019 года. В текущем сезоне вратарь пропустил восемь голов, сыграв десять матчей за команду Антонио Конте.

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