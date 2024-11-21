«Интер» нацелился на игрока «Наполи»

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет может перебраться в миланский «Интер».

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает в середине следующего года. Стороны уже обсуждали новое соглашение, однако договориться не смогли. Как сообщает Radio Kiss Kiss Napoli, «Интер» внимательно следит за ситуацией и готов переманить Мерета в свои ряды, если тот так и не продлит договор с «Наполи». Миланский гранд видит в итальянце потенциального преемника Янна Зоммера, которому в декабре исполнится 36 лет.

Алекс Мерет выступает за «Наполи» с 2019 года. В текущем сезоне вратарь пропустил восемь голов, сыграв десять матчей за команду Антонио Конте.