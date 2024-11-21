Появилась новая информация о травме Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович скоро залечит травму.

24-летний футболист получил повреждение в недавнем матче Лиги наций между Сербией и Данией (0:0). Как известно, форвард не сможет сыграть в ближайшем поединке «Ювентуса» против «Милана», который состоится в субботу, однако его возвращение в строй уже не за горами. По информации Sky Sport, травма Влаховича не столь серьёзна, как предполагалось изначально, поэтому у серба есть шанс принять участие в игре Лиги чемпионов против «Астон Виллы», запланированной на 27 ноября.

Душан Влахович отметился девятью голами и одной результативной передачей в 16 матчах за «бьянконери» в текущем сезоне.