В Серии А откроют специальное трансферное окно

В итальянской Серии А с 1 по 10 июня 2025 года будет открыто специальное трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Это окно нужно для того, чтобы участники клубного чемпионата мира могли поработать над своими составами перед стартом турнира.

Ранее ФИФА объявляла о возможности открытия такого трансферного окна, отмечая при этом, что каждая национальная ассоциация сама будет принимать решение.

Напомним, что клубный чемпионат мира пройдёт в США летом 2025 года. Впервые турнир пройдёт в расширенном формате с 32 командами.

Известен 31 из 32 участников клубного чемпионата мира