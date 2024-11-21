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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А хочет подписать Эндрика из «Реала» слухи

21 Ноября 2024 • 17:26 Комментировать (1)

В последние дни в прессе появляется информация о возможном уходе из «Реала» нападающего Эндрика. Бразильский футболист якобы может уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, в список клубов, которым интересен Эндрик, входит «Рома». Римляне хотят убедить «Реал» отпустить 18-летнего бразильца в аренду на вторую часть сезона 2024/2025.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Эндрику проявляет испанский «Вальядолид» и английский «Саутгемптон».

В нынешнем сезоне Эндрик провёл за «Реал» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
21 Ноября 2024 в 17:33
хоть совсем забирайте его к себе в команду
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