В последние дни в прессе появляется информация о возможном уходе из «Реала» нападающего Эндрика. Бразильский футболист якобы может уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, в список клубов, которым интересен Эндрик, входит «Рома». Римляне хотят убедить «Реал» отпустить 18-летнего бразильца в аренду на вторую часть сезона 2024/2025.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к Эндрику проявляет испанский «Вальядолид» и английский «Саутгемптон».

В нынешнем сезоне Эндрик провёл за «Реал» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.