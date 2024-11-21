«Ювентус» хочет продать Фаджоли зимой

Полузащитник сборной Италии Николо Фаджоли может покинуть «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб нуждается в деньгах для совершения трансферов после летней кампании, руководство планирует приобрести новых футболистов с денег, которые будут выручены с продажи Фаджоли. Отмечается, что «Ювентус» уже начал предлагать Фаджоли другим клубом, предпочтительным вариантом является Английская премьер-лига.

23-летний итальянец принял участие в девяти матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне Серии А, но голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость центрального полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.