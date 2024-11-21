Гендузи назвал цель «Лацио» на сезон

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи ответил на вопрос о целях римского клуба на сезон.

«Хотелось бы вернуться Лигу чемпионов, а для этого нужно закончить чемпионат в первой четвёрке. Конечно, это будет непросто, потому что в Италии есть 7-8 команд, которые способны претендовать на Лигу чемпионов, таблица очень плотная, но мы показываем, что являемся конкурентоспособными», - цитирует Гендузи La Gazzetta dello Sport.

После 12 туров «Лацио» занимает пятое место турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидера составляет всего лишь одно очко. В следующем туре римляне примут на своём поле «Болонью».