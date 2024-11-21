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Чемпионат Италии. Серия А

Габбия продлит контракт с «Миланом»

21 Ноября 2024 • 13:36 Комментировать
Милан
...
Ювентус
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23.11 20:00

Центральный защитник «Милана» Маттео Габбия продлит соглашение с клубом.

Как сообщил журналист Маттео Маретто, стороны уже достигли договорённости по новому контракту, который будет рассчитан до 2029-го года. Отмечается, что зарплата итальянца возрастёт.

25-летний итальянец является воспитанником «Милана», в нынешнем сезоне он сыграл семь матчей за клуб и отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в семь миллионов евро.

Подопечные Фонсеки занимают седьмое место в турнирной таблице серии А после 11 туров, отставание от лидера составляет восемь зачётных баллов.

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