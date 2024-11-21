Габбия продлит контракт с «Миланом»

Центральный защитник «Милана» Маттео Габбия продлит соглашение с клубом.

Как сообщил журналист Маттео Маретто, стороны уже достигли договорённости по новому контракту, который будет рассчитан до 2029-го года. Отмечается, что зарплата итальянца возрастёт.

25-летний итальянец является воспитанником «Милана», в нынешнем сезоне он сыграл семь матчей за клуб и отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в семь миллионов евро.

Подопечные Фонсеки занимают седьмое место в турнирной таблице серии А после 11 туров, отставание от лидера составляет восемь зачётных баллов.