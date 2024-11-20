Тюрам объяснил свой прогресс

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам ответил на вопрос о своём прогрессе.

«Мой прогресс – это смесь многих хороших вещей, которые произошли со мной. Я считаю, что гол в ворота «Милана» в первом моём дерби стал переломным – это был особенный матч, начало сезона, в тот момент болельщики ещё не знали меня так хорошо, думаю, что это лучший способ представить себя», - цитирует Тюрама fcinternews.it.

27-летний француз сыграл 15 матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Контракт Тюрама с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.