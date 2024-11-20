Тюрам: «Сан Сиро» - одна из причин моего перехода в «Интер»

Нападающий Маркус Тюрам рассказал о переходе в «Интер».

«Я легко принял предложение «Интера». Конечно, перед переездом я смотрел матчи и понял, что это очень сильная команда, которая играет в финале Лиги чемпионов. Ещё одним из ключевых факторов был «Сан-Сиро», возможность играть на таком стадионе – это просто фантастика. Думаю, что это одна из тех вещей, о которой мечтают дети, когда только начинают играть в футбол. «Сан-Сиро» даёт мне энергию, которую я не получал ни на одном другом стадионе», - цитирует Тюрама FCInterNews.

Тюрам перешёл в «Интер» летом 2023-го года из мёнхенгладбахской «Боруссии» на правах свободного агента.