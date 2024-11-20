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Паредес не уйдёт из «Ромы» зимой

20 Ноября 2024 • 23:09 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес высказался о возможном возвращении в «Боку Хуниорс» в зимнее трансферное окно.

«Я не покину «Рому» до конца сезона, у меня есть контракт с клубом, который я намереваюсь выполнить», - цитирует Паредеса TycSports.

Паредес перешёл в «Рому» в прошлом году летом из «ПСЖ». 30-летний аргентинец сыграл восемь матчей за римский клуб в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Действующее соглашение Паредеса с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

Нынешний сезон складывается для «Ромы» крайне неудачно, после 12 туров подопечные Раньери занимают лишь 12-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леандро Паредес
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