Технический директор «Ромы»: «Первая речь Раньери перед командой была очень трогательной»

Технический директор «Ромы» Флоран Гизольфи высказался о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера клуба.

«Нам выпала фантастическая возможность поработать с таким тренером. Я знал его раньше, но то, с какой стороны узнаю его сейчас – это совсем другой, он – великий. Раньери может дать клубу спокойствие, которое так важно в сложный период. Его невероятная карьера не нуждается в представлении. Первая речь Раньери перед командой и персоналом была очень трогательной. Мы сделали правильный выбор как для разрешения сложившейся ситуации сейчас, так и для нашего будущего», - цитирует Гизольфи Football Italia.

После 12 туров «Рома» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.