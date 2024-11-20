Голкипер флорентийской «Фиорентины» Давид де Хеа признан лучшим игроком «фиалок» в прошедшем октябре. Новостью об этом делится клубная пресс-служба. В октябре он отыграл два «сухих» матча, также два раза отразил пенальти.

Напомним, что Давид пополнил известный итальянский клуб летом в статусе свободного агента. Сейчас в его активе 11 проведённых матчей за клуб, в которых он суммарно во всех турнирах пропустил лишь 11 мячей.

В турнирной таблице итальянской Серии А «Фиорентина» размещается на третьем месте с 25 баллами, а отставание от первого места составляет всего лишь один балл.