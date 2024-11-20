«Наполи» может остаться без Кварацхелии – названо условие

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия в обозримом будущем может сменить клуб. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание La Gazzetta dello Sport, «Наполи» продаст Хвичу, если не сможет продлить с ним контракт.

Отмечается, что «Наполи» не намерен уступать Кварацхелии по финансовым условиям нового контракта. Ранее появлялась информация о том, что переговорный процесс зашёл в тупик.

Интерес к 23-летнему Хвиче Кварацхелии проявляют другие топ-клубы Европы, в частности «Барселона» и «ПСЖ». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают грузина в 80 миллионов евро.