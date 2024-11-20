Пануччи оценил карьеру Миранчука в Италии

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи, входивший в штаб Фабио Капелло, высказался о карьере полузащитника Алексея Миранчука в Италии.

Напомним, российский хавбек был игроком «Аталанты» с 2020 по 2024 год, при этом один сезон провел в аренде в «Торино».

По мнению Пануччи, Миранчук — очень талантливый футболист, но играть под руководством Джан Пьеро Гасперини непросто.

— Миранчук, я думаю, очень хороший талант, но играть у Гасперини очень тяжело. У Гасперини ты должен тяжело работать. Миранчук оставил о себе очень хорошую память в Италии, — приводит слова Пануччи Metaratings.

В настоящий момент 29-летний Миранчук выступает за американский клуб «Атланта Юнайтед».