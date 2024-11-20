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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано назвал полузащитника, который станет будущим сборной Италии

20 Ноября 2024 • 14:19 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано высоко оценил перспективы полузащитника «Венеции» Гаэтано Ористанио.

«Гаэтано – это футболист, который привлек мое внимание. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он классно работает левой ногой. Его можно назвать будущим сборной Италии и всего итальянского футбола. Он отлично знает, как играть в футбол», - передает слова Кассано Tribal Football.

22-летний полузащитник в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии провел 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В его пассиве две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кассано Венеция Гаэтано Ористанио ещё теги
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