Кассано назвал полузащитника, который станет будущим сборной Италии

«Гаэтано – это футболист, который привлек мое внимание. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он классно работает левой ногой. Его можно назвать будущим сборной Италии и всего итальянского футбола. Он отлично знает, как играть в футбол», - передает слова Кассано Tribal Football.