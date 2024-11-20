Французский специалист Патрик Виейра трудоустроился в чемпионате Италии. 48-летний наставник возглавил генуэзский «Дженоа», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Виейра занял место Альберто Джилардино, которого отправили в отставку. Последним местом работы Патрика был французский клуб «Страсбург».

«Дженоа» неудачно проводит первую половину сезона чемпионата Италии. После 12 сыгранных туров генуэзская команда набрала десять баллов и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Серии А.