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Чемпионат Италии. Серия А

Виейра возглавил клуб Серии А официально

20 Ноября 2024 • 13:18 Комментировать

Французский специалист Патрик Виейра трудоустроился в чемпионате Италии. 48-летний наставник возглавил генуэзский «Дженоа», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Виейра занял место Альберто Джилардино, которого отправили в отставку. Последним местом работы Патрика был французский клуб «Страсбург».

«Дженоа» неудачно проводит первую половину сезона чемпионата Италии. После 12 сыгранных туров генуэзская команда набрала десять баллов и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Патрик Виейра
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