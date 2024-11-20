​«Монца» назначила нового спортивного директора

Ещё одно изменение в Серии А после того, как главного тренера решили поменять в «Дженоа». Речь идёт о «Монце», правда, там перемены не столь существенны. Руководство клуба решило назначить Мауро Бьянкесси новым спортивным директором команды, он получил повышение после того, как ранее работал с молодёжкой клуба. Также в его прошлом был период работы в римском «Лацио».

Однако прежний спортивный директор, Микеле Франко, не уволен - он также получит новую должность в клубе, но пока что не сообщается, какую именно. В зимнее трансферное окно клуб собирается значительно усилиться - именно потому были произведены соответствующие изменения.