Буффон: «Аллегри казался ангелом по сравнению с Конте»

Знаменитый экс-вратарь Джанлуиджи Буффон сравнил Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.

Легендарный голкипер пересёкся с обоими специалистами в «Ювентусе», также он поработал с Конте в сборной Италии.

«После того, как мы привыкли к Конте, который устраивал нам ужасные разносы, Аллегри показался ангелом. Перед одним из матчей он просто написал на тактической доске «3», а затем сказал: «Вы в три раза сильнее соперников, а теперь выходите и побеждайте», – рассказал в интервью Corriere della Sera Буффон, завершивший игровую карьеру летом прошлого года.

Антонио Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год. Массимилиано Аллегри работал в команде с 2014 по 2019 и с 2021 по текущий год.