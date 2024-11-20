Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Буффон: «Аллегри казался ангелом по сравнению с Конте»

20 Ноября 2024 • 06:45 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

Знаменитый экс-вратарь Джанлуиджи Буффон сравнил Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.

Легендарный голкипер пересёкся с обоими специалистами в «Ювентусе», также он поработал с Конте в сборной Италии.

«После того, как мы привыкли к Конте, который устраивал нам ужасные разносы, Аллегри показался ангелом. Перед одним из матчей он просто написал на тактической доске «3», а затем сказал: «Вы в три раза сильнее соперников, а теперь выходите и побеждайте», – рассказал в интервью Corriere della Sera Буффон, завершивший игровую карьеру летом прошлого года.

Антонио Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год. Массимилиано Аллегри работал в команде с 2014 по 2019 и с 2021 по текущий год.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон Антонио Конте Массимилиано Аллегри ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
07:33
«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»
06:45
Буффон: «Аллегри казался ангелом по сравнению с Конте»
00:31
Буффон вспомнил, как его поразил поступок Месси 2
19 Ноября
04:23
«ПСЖ» выдвинул «Ювентусу» требования по Шкриньяру
03:59
Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»
02:09
Влахович прокомментировал свою травму
00:16
Ибрагимович ответил на вопрос о трансферных планах «Милана»
18 Ноября
23:17
Ибрагимович назвал главную проблему «Милана»
22:56
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на звезду «Милана»
22:36
Буффон оценил работу Мотты в «Ювентусе»
04:10
Стало известно, при каком условии «Ювентус» может продать Влаховича
01:24
«Арсенал» встретится с агентом звезды Серии А 1
17 Ноября
20:56
Зиркзее может вернуться в Италию
19:40
Гатти продлит контракт с «Ювентусом» — известны детали
07:12
Четыре клуба готовы арендовать Кьезу у «Ливерпуля» 1
03:16
Филиппо Индзаги назвал главных фаворитов Серии А
02:43
«Ювентус» не будет отзывать защитника из аренды, несмотря на травмы Бремера и Кабаля
02:17
Стало известно, сколько сэкономил «Ювентус» благодаря уходу Погба
01:00
«Ювентус» может усилиться защитником «Челси» в январе
15 Ноября
14:04
Названа дата ухода Погба из «Ювентуса»
04:12
Сын Мальдини может вернуться в «Милан»
01:29
«Ювентус» готов расстаться с полузащитником в январе
14 Ноября
22:46
Матерацци оценил величие Ибрагимовича: «Не уровень Роналду и Месси»
21:59
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе
13 Ноября
22:33
Романо подтвердил интерес «Барселоны» к двум звёздным вингерам
22:04
Леау ответил на обвинения в недостаточном усердии
21:34
Леау отреагировал на слухи о конфликте с Фонсекой
02:17
Защитник «Байера» Та отказал двум топ-клубам
01:57
Леау хотел бы выступать за испанский суперклуб
01:49
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
00:14
«Ювентус» может подписать звёздного игрока «Манчестер Юнайтед» в январе 3
12 Ноября
22:53
Ещё один защитник «Ювентуса» рискует пропустить остаток сезона
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Шесть футболистов покинули сборную России Неймар выбрал новый клуб Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый
УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ - это не «Манчестер Сити» и «Арсенал» Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
07:33 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»
06:45 · Италия. Серия А
Буффон: «Аллегри казался ангелом по сравнению с Конте»
05:56 · Италия. Серия А
В «Наполи» высказались о переговорах с Кварацхелией
00:31 · Италия. Серия А
Буффон вспомнил, как его поразил поступок Месси 2
19 Ноября
23:06 · Италия. Серия А
«Ювентусу» интересен дорогостоящий португалец
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником сборной Италии
20:51 · Италия. Серия А
Буффон: «Гасперини писал, что со мной «Аталанта» выиграет Лигу чемпионов»
20:26 · Италия. Серия А
Буффон: «Балотелли немного сбился с пути» 1
19:34 · Италия. Серия А
«Дженоа» уволил Джилардино
19:33 · Италия. Серия А
Буффон рассказал удивительную историю, почему он не пошёл в «Барселону»
18:57 · Италия. Серия А
Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду
18:38 · Италия. Серия А
Влахович не сыграет с «Миланом» и «Астон Виллой»
18:19 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Дрэгушин не уйдёт из «Тоттенхэма» зимой»
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал трансферную цель с ценником в 85 млн евро 1
13:51 · Италия. Серия А
Виейра возглавит известный итальянский клуб 1
11:38 · Италия. Серия А
Пике назвал причину, почему не перешёл в «Ювентус» 6
11:07 · Италия. Серия А
В Серии А выбирают лучшего тренера года - есть три претендента
09:17 · Италия. Серия А
Ибрагимович не назвал Роналду, но выбрал Месси в команду мечты 2
09:09 · Италия. Серия А
Де Хеа привлёк внимание европейских клубоа 1
04:23 · Италия. Серия А
«ПСЖ» выдвинул «Ювентусу» требования по Шкриньяру
03:59 · Италия. Серия А
Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»
02:09 · Италия. Серия А
Влахович прокомментировал свою травму
01:21 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» опасаются серьёзной травмы Влаховича
00:16 · Италия. Серия А
Ибрагимович ответил на вопрос о трансферных планах «Милана»
18 Ноября
23:44 · Италия. Серия А
Тренер «Дженоа»: «Балотелли нужно время»
Все новости