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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» высказались о переговорах с Кварацхелией

20 Ноября 2024 • 05:56 Комментировать
Наполи
...
Рома
24.11 20:00

«Наполи» продолжает работу над продлением контракта с Хвичей Кварацхелией.

Действующий договор рассчитан до лета 2027 года. Клуб заинтересован в продлении соглашения, однако найти компромисс пока не удалось. За ситуацией следят «ПСЖ» и «Барселона», которые, по слухам, готовы провернуть трансфер грузинского вингера.

«Мы хотим подписать новый контракт с Хвичей, чтобы вознаградить его. Переговоры всё ещё ведутся. Если мы не придём к согласию, то обсудим этот вопрос снова в конце сезона», – приводит журналист Фабрицио Романо комментарии Джованни Манны, спортивного директора «Наполи».

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