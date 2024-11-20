В «Наполи» высказались о переговорах с Кварацхелией

«Наполи» продолжает работу над продлением контракта с Хвичей Кварацхелией.

Действующий договор рассчитан до лета 2027 года. Клуб заинтересован в продлении соглашения, однако найти компромисс пока не удалось. За ситуацией следят «ПСЖ» и «Барселона», которые, по слухам, готовы провернуть трансфер грузинского вингера.

«Мы хотим подписать новый контракт с Хвичей, чтобы вознаградить его. Переговоры всё ещё ведутся. Если мы не придём к согласию, то обсудим этот вопрос снова в конце сезона», – приводит журналист Фабрицио Романо комментарии Джованни Манны, спортивного директора «Наполи».