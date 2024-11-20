Буффон вспомнил, как его поразил поступок Месси

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился воспоминанием с участием Лионеля Месси.

«История о Месси? После окончания первого тайма берлинского финала Лиги чемпионов [«Ювентус» – «Барселона», 2015 год] Лео догнал меня, чтобы попросить футболку. Я был поражён этим жестом, ведь Месси – символ мирового футбола. Этот эпизод меня очень тронул», – приводит журналист Джорджо Муссо слова Буффона.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2015 года «Барселона» обыграла «Ювентус» со счётом 3:1.

Джанлуиджи Буффон завершил игровую карьеру летом 2023 года. Его последним клубом стала «Парма».