«Ювентусу» интересен дорогостоящий португалец

Центральный защитник «Бенфики» Антониу Силва стал трансферной целью «Ювентуса».

Туринский клуб продолжает искать замену Глейсону Бремеру, выбывшему на долгий срок из-за «крестов». По сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, в списке интересов «Ювентуса» фигурирует Антониу Силва. В последнее время 21-летний футболист не проходит в стартовый состав «Бенфики», что может повысить шансы на его уход. Наиболее вероятный вариант сделки – аренда в январе с обязательством или возможностью выкупа летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антониу Силвы в 40 млн евро. Ранее интерес к португальцу приписывался множеству других европейских грандов.