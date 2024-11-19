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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» интересуется полузащитником сборной Италии

19 Ноября 2024 • 21:15 Комментировать

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи может сменить клуб.

Как сообщает Sky Sport Italia, 23-летним итальянцем интересуется «Милан». «Россонери» готовы начать переговоры о трансфере Риччи уже в ближайшее время, чтобы опередить конкурентов. Отмечается, что «Торино» вряд ли продаст одного из своих ключевых игроком зимой.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что в услугах Риччи заинтересовано несколько европейских топ-клубов.

Риччи сыграл 14 матчей за «Торино» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Стоит отметить, что Риччи в последнее время регулярно выходит в стартовом составе сборной Италии.

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