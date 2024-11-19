Буффон: «Гасперини писал, что со мной «Аталанта» выиграет Лигу чемпионов»

Экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что мог перейти в «Аталанту» в 2020-м году.

«Аталанта» хотела подписать меня. Гасперини написал мне в мессенджере: «С тобой мы выиграем Лигу чемпионов». Но Пирло убедил меня остаться в «Ювентусе», - цитирует Буффона Football Italia.

Легендарный голкипер завершил карьеру в «Парме», перейдя туда в 2021-м году.

«Ювентус», в котором Буффон провёл большую часть своей карьеры, после 12 туров занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 24 очка, но отставание от лидера составляет всего лишь два зачётных балла. В Лиги чемпионов туринцы расположились на 11-й строчке с семью очками после четырёх матчей.