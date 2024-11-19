Буффон: «Балотелли немного сбился с пути»

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о своём соотечественнике Марио Балотелли.

«Он немного сбился с пути, потому что перестал концентрироваться на цели стать настоящим чемпионом, у него был потенциал для этого. Но меня греет, когда я вижу его на поле в 34 года в составе «Дженоа», - цитирует Буффона Corriere Della Sera.

Балотелли находился без клуба порядка четырёх месяцев и присоединился к «Дженоа» в конце октября, за это время он успел принять участие в двух матчах, проведя в общей сложности на поле 22 минуты, но голевыми действиями не отметился. Отметим, что итальянский нападающий становился лучшим бомбардиром на чемпионате Европы 2012.