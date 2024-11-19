«Дженоа» уволил Джилардино

«Дженоа» объявил об увольнении Альберто Джилардино с поста главного тренера клуба.

«Дженоа» благодарит Джилардино за совместную работу, которую мы проделали в последние годы, и желает всего самого наилучшего», - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что это четвёртая отставка в нынешнем сезоне в Серии А. По информации, которая появляется в СМИ, новым главным тренером итальянского клуба станет Патрик Вийера, последним местом работы которого был «Страсбург».

После 12 туров «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе десять зачётных баллов. В воскресенье, 24 ноября, «Дженоа» на своём поле примет «Кальяри».