Буффон рассказал удивительную историю, почему он не пошёл в «Барселону»

Летом 2021 года Джанлуиджи Буффон перебрался из «Ювентуса» в родную «Парму». По словам экс-футболиста, у него тогда было предложение из «Барселоны», которое он не принял после удивительной истории на дороге.

«У меня было предложение стать вторым вратарём в «Барселоне». Мне нравилась идея поиграть вместе с Месси после периода в одной команде с Роналду. Но однажды я ехал за рулём, и по радио заиграла песня «Белла», которая мне нравилась и которую я не слышал десять лет. Я поднял глаза и увидел указатель на дороге – «Парма». Это был знак. Так я и отправился туда, где всё начиналось», - сказал Буффон Corriere della Sera.

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