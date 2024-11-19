Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду

Бывший футболист «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о звёздном нападающем Криштиану Роналду. Ранее вратарь пересекался с португальским игроком в туринском клубе.

«С Криштиану у меня всегда были прекрасные отношения: доверие, оценка новых талантов. Я видел в нём большую силу, но также и слабость, связанную с отсутствием отца и трудным путём, который ему пришлось пройти», - сказал Буффон в интервью Corriere Della Sera.

Как известно, отец Роналду рано ушёл из жизни. Он имел серьёзные проблемы с алкоголем.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах. В настоящий момент 39-летний португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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