Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, получивший повреждение в матче за сборную Сербии, не поможет туринскому клубу в ближайших матчах.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, результаты обследования исключили наличие серьёзной травмы, но тем не менее Влахович не сыграет с «Миланом» и «Астон Виллой».

Туринцам предстоит сыграть с «Миланом» в субботу, 23 ноября, а с «Астон Виллой» в среду, 27 числа.

24-летний Влахович сыграл 16 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Контракт Душана с клубом рассчитан до конца следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.