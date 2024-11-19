Виейра возглавит известный итальянский клуб

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Патрик Виейра станет главным тренером итальянского клуба «Дженоа». Новостью об этом в соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо. На посту француз сменит итальянца Альберто Джилардино.

«Соглашение достигнуто, и Виейра приступит к работе в «Дженоа» на этой неделе», - поясняет Фабрицио.

Последним местом работы 48-летнего тренера был «Страсбург», ранее он возглавлял «Ниццу», «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити» и молодёжку «Манчестер Сити».

«Дженоа» в Серии А идёт на 17-м месте с 10 баллами. Отрыв от опасной зоны вылета – всего лишь один балл.