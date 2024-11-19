Пике назвал причину, почему не перешёл в «Ювентус»

Бывший защитник сборной Испании Херард Пике вспомнил о несостоявшемся трансфере в туринский «Ювентус». «Старая синьора» проявляла к нему интерес в 2007 году.

«Юве» действительно интересовался мной. Они начали переговоры одновременно с «Барселоной». Однако моей мечтой был переход в каталонский клуб. На то время «Ювентус» был большой силой в Европе, но «Барса» была всей моей жизнью. Я хотел только туда», - передает слова Пике Sky Sport Italia.

Херард выступал за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Вместе с «сине-гранатовыми» защитник выиграл множество престижных трофеев.