В Серии А выбирают лучшего тренера года - есть три претендента

В итальянской Серии А стартовало голосование за лучшего тренера по итогам 2024 года. На престижную индивидуальную награду претендуют трое специалистов.

За звание лучшего тренера поборются: Симоне Индзаги («Интер»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Тьяго Мотта («Болонья»/»Ювентус»). Победитель в номинации будет объявлен на торжественной церемонии 2 декабря.

После 12 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии лидирует «Наполи», набравший 26 баллов. На второй позиции находится «Аталанта» с 25 очками. Тройку лидеров замыкает «Фиорентина», в копилке которой 25 баллов. Далее идут «Интер» и «Лацио».