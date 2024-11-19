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Чемпионат Италии. Серия А

В Серии А выбирают лучшего тренера года - есть три претендента

19 Ноября 2024 • 11:07 Комментировать

В итальянской Серии А стартовало голосование за лучшего тренера по итогам 2024 года. На престижную индивидуальную награду претендуют трое специалистов.

За звание лучшего тренера поборются: Симоне Индзаги («Интер»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Тьяго Мотта («Болонья»/»Ювентус»). Победитель в номинации будет объявлен на торжественной церемонии 2 декабря.

После 12 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии лидирует «Наполи», набравший 26 баллов. На второй позиции находится «Аталанта» с 25 очками. Тройку лидеров замыкает «Фиорентина», в копилке которой 25 баллов. Далее идут «Интер» и «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Тьяго Мотта Симоне Индзаги Джан Пьеро Гасперини ещё теги
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