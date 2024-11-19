Ибрагимович не назвал Роналду, но выбрал Месси в команду мечты

Экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович, который работает в структуре «Милана», назвал команду мечты из семи игроков.

Как информирует портал Milannews24, на ворота скандинав поставил легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. В защиту он выбрал Алессандро Несту и Тьяго Силву. В линию полузащиты Златан определил Хави Эрнандеса, Андреса Иньесту и Павла Недведа. В атаку был выбрал аргентинский форвард Лионель Месси.

Напомним, что последним местом работы Златана был «Милан». Шведский нападающий сообщил о завершении карьеры летом прошлого года.