Де Хеа привлёк внимание европейских клубоа

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед», а ныне футболист «Фиорентины» Давид де Хеа попал в сферу интересов нескольких европейских клубов. Потенциальные работодатели хотят заполучить голкипера следующим летом, когда у него завершится контракт с «фиалками».

Давид пополнил ряды флорентийского коллектива минувшим летом на правах свободного агента. До этого он в течение 12 лет защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии де Хеа провел девять поединков. Испанский голкипер пропустил семь мячей, а в четырех встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.