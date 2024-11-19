«ПСЖ» выдвинул «Ювентусу» требования по Шкриньяру

«Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» пока не согласовали условия перехода Милана Шкриньяра.

Словацкий игрок не слишком востребован в команде Луиса Энрике, поэтому может сменить обстановку уже в январе. Интерес к 29-летнему футболисту проявил «Ювентус», рассматривающий возможность аренды. По данным SportMediaset, «ПСЖ» настаивает на полноценном трансфере Шкриньяра. Кроме того, парижский гранд не намерен отпускать центрбека, пока не найдёт ему замену.

Милан Шкриньяр отыграл всего четыре матча за «ПСЖ» в нынешней кампании. Согласно оценке Transfermarkt, текущая стоимость бывшей звезды миланского «Интера» составляет 20 млн евро.