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Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»

19 Ноября 2024 • 03:59 Комментировать
Валенсия
...
Бетис
23.11 16:00

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В туринском клубе готовы расстаться с бразильцем, не проходящим в состав, уже в январе. По информации Marca, на 28-летнего игрока претендует «Марсель» – в приглашении хавбека заинтересован лично рулевой «провансальцев» Роберто де Дзерби. Также Артур попал на радары испанского «Бетиса», который уже связался с ним для обсуждения потенциального сотрудничества.

В нынешнем сезоне Артур Мело ни разу не сыграл за «Ювентус». Оценочная стоимость экс-игрока «Барселоны» на авторитетном портале Transfermarkt – 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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