Де Дзерби хочет видеть в «Марселе» игрока «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В туринском клубе готовы расстаться с бразильцем, не проходящим в состав, уже в январе. По информации Marca, на 28-летнего игрока претендует «Марсель» – в приглашении хавбека заинтересован лично рулевой «провансальцев» Роберто де Дзерби. Также Артур попал на радары испанского «Бетиса», который уже связался с ним для обсуждения потенциального сотрудничества.

В нынешнем сезоне Артур Мело ни разу не сыграл за «Ювентус». Оценочная стоимость экс-игрока «Барселоны» на авторитетном портале Transfermarkt – 8 млн евро.